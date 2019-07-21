اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن مسلسل الرسائل الإعلامية بين خريجي برنامج "أراب أيدول" المغربية دنيا بطمة وحامل اللقب الفلسطيني محمد عساف لن يتوقف. حيث أنه رد على هجومها الأخير مجدداً بعدما صرّحت بأنها تشمئز لمجرد سماع اسمه رافضة دعوته للصلح والتسامح بينهما. فعلقّ موجهاً كلامه لها خلال تصريحه لـarabwoodtv، وقال موجهاً كلامه لها: "سمعت ما قولته عني بأنك تشعرين بالاشمئزاز لسماع اسمي، وأقول لك الله يسامحك ولو تكررين السباب مرة ثانية وثالثة سأقول لك الله يسامحك أيضاً". وتابع: "الأمر ببساطة أن كل شخص يتعامل مع الآخرين بأخلاقه وأصله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عساف لدنيا بطمة: الله يسامحك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.