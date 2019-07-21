شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تهنئ إيلى صعب على زفاف نجله " يبارك لك فيه وتشوف احفاد احفاده " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة أحلام، مصمم الأزياء العالمى إيلى صعب، على زفاف نجله، عبر حسابها على تويتر.

وكتبت أحلام، قائلة: " مبروك المصمم العالمى إيلى صعب وحرمه كلودين صعب زفاف نجلهما جونيور يارب يتهنى ويبارك لك فيه وتشوف احفاد احفاده ويارب تشوفون في ذريتكم كل ما تتمنونه من نجاح و سعادة".

وأقام حفل الزفاف على 3 ليالى متواصلة، بدءأ من يوم الخميس الماضي 18 يوليو، باحتفال أسرى جمع الأهل والأصدقاء، وسادت خلاله تيمة الأزياء العربية، حيث ظهرت العروس بجمبسوت أبيض مع عباءة مطرزة، كما ظهر العريس ووالده إيلى صعب بزى عربى فى صورة عباءة.

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كما ظهرت العروس بتصميمات مختلفة من فساتين الزفاف، كان الأول يحمل اللون الأبيض والتطريزات ذات الطابع الخاص، وذيل الفستان الذى تحدث عنه الجميع، كما ظهرت العروس بفستان آخر يحمل اللون الذهبى والذى يشبه تصميمه إطلالة الأميرات فى الحفلات الملكية.

وحضر الزفاف عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربى، كان أبرزهم، الفنانة إليسا، نانسى عجرم، وعاصى الحلانى.