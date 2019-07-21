شكرا لقرائتكم خبر عن المعلم حميد القصرى يقدم ثانى سهرات مهرجان إفران الدولى .. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المعلم حميد القصري لوضع بصمته الموسيقية ذات طابع الجناوة في فعاليات ثاني أيام مهرجان إفران الدولي، عبر سهرة غنائية مطولة في تمام العاشرة مساء اليوم. ويعد حميد القصري أبرز "معلمي" موسيقى الجناوة، أي أحد أيقونان تلك الموسيقى التقليدية العريقة، يمتد مشواره الفني لقرابة النصف قرن، ويعتبر من النجوم الدائمين في سماء مهرجان الجناوة الدولي في الصويرة، ومن أشهر أغانيه "آش هاد الزمان" و"لالا عيشة"، وأطل مؤخرا بأجدد أغنياته "لميمة". Advertisements وينضم المعلم حميد القصري لتوليفة من النجوم العرب المشاركين في النسخة الرابعة من المهرجان الدولي في إفران، منهم المصري حمزة نمرة الذي افتتح لياليه والعراقي ماجد المهندس والمغربية دنيا بطمة إضافة إلى المغاربة زهير البهاوي وحاتم عمور.

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