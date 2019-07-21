شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سيلفستر ستالونى مع ابنته فى شوارع هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم سيلفستر ستالونى فى قمة لياقته البدنية أثناء تجوله بصحبة ابنته فى شوارع مدينة هوليود مؤخراً مثلما جاء خلال تقرير منشور فى موقع الديلي ميل ظهر فيه النجم الذى لمع فى سماء السينما العالمية منذ سبعينات القرن الماضى بواسطة فيلم روكي فى قمة اللياقة البدنية رغم تخطيه سن الـ 73 من عمره. سيلفستر ظهر خلال الصور التى رصدتها عدسات مصوري الباباراتزى برفقة ابنته ذو الـ 17 عام والتى تصغره بأكثر من 50 عام، والذى اعتاد النجم الكبير على التجول معها أثناء فترة استراحته من التصوير. على جانب آخر ينشغل سيلفستر حالياً بتصوير مشاهده فى فيلم Rambo V والمقرر عرضه نهاية العام الجارى فى دور العرض السينمائى. Advertisements

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سيلفستر ستالون

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