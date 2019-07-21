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في الذكرى الـ59 لافتتاح التليفزيون.. تعرف على أشهر مسلسلات الانطلاقة الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأحد 21 يوليو، ذكرى أول بث تليفزيوني مصري، بعدما تم الانتهاء من إنشاء مركز الإذاعة والتلفزيون في 1960، ، وعلى الرغم أن العدوان الثلاثي تسبب في تأخير العمل في إنشاء التليفزيون المصري حتى أواخر 1959، وكان مع بداية انطلاق بث التليفزيون المصرى فى العيد الثامن لثورة 23 يوليو، نجح في انطلاق عدد من مسلسلات عربية.

وفي خلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر مسلسلات عرضت عند إنشاء التليفزيون المصرى في فترة الستينات

مسلسل هارب من الأيام :

 مسلسل"هارب من الأيام" الذى يعتبر أقدم مسلسل مصرى تم إنتاجه وعرض لأول مرة عام 1962 فى "لم شمل" الأسر العربية، وليست المصرية فقط حول شاشة التليفزيون.

مسلسل هارب من الأياموأثناء عرض حلقات المسلسل كانت الشوارع تخلو من المارة، ويجلس أفراد الأسرة أمام هذا الاختراع الذى أحدث ثورة وقتها لمشاهدة ومتابعة مغامرات الهارب من الأيام، وهو النجم الراحل عبدالله غيث، ومشاركة كل من توفيق الدقن وحسين رياض ومديحه سالم وكمال ياسين مع المخرج نور الدمرداش.
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مسلسل القط الأسود:

هو واحد من مسلسلات الزمن الجميل التى أنتجت فى فترة الستينات والسبعينات، ومن هذه الأعمال التى عاصرها جيل الستينات مسلسل "القط الأسود"، والذى يصنف من مسلسلات الرعب، خلال هذه الفترة، والذى أنتج عام 1964.

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المسلسل من بطولة عمر الحريرى، مديحة سالم، توفيق الدقن، إحسان القلعاوى، سامى سرحان، محمد حمدى، محمود المليجى، ومن تأليف محمد عبد القادر المازنى وإخراج عادل صادق وفؤاد شافعى.

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مسلسل العسل المر:

هو واحد من مسلسلات التى تم عرض في 1966،وكان من بطولة شمس البارودى،وسمير صبرى، ومحمد رضا، ومحمد توفيق،وآمال زايد وزوزو شكيب، ومن تأليف يوسف عزالدين عيسى، وإخراج عبد المنعم شكرى.

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 وتدور أحداث المسلسل عن فتاة تُدعى سوسن ، والتي تحبسها والدتها (زوزو شكيب) بالبيت طوال عمرها خوفًا عليها من الرجال والحب، تجنبًا لمشاكله وجراحه، إلى أن تقابل (سوسن) شابا يُدعى هشام (سمير صبري)، ابن مالك بيتهم القديم أثناء تواجده بالقرب من البيت، ومع توالي الأحداث تقع بعض الجرائم فيحاولان الكشف عنها وعن مرتكبها.

 

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