شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تؤدى العمرة بعد عرض مسرحية "الملك لير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الفنانة هبة مجدى، مناسك العمرة بعد عرض مسرحية " الملك لير"ضمن فعاليات موسم جدة، وشاركت هبة متابعيها، بصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وهى ترتدى العباءة و الحجاب و تقف أمام الكعبة، وكتبت على الصورة قائلة:" الحمد الله".

وانطلق عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى بالسعودية، الاربعاء الماضى، ضمن فعاليات موسم جدة، وعرضت المسرحية على مدار ثلاثة أيام ، كما عادت أسرة العمل إلى القاهرة، أمس السبت بعد قضاء أسبوع كامل فى المملكة العربية السعودية.

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مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.



