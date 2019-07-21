شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة لـ ”الخليج 365”: انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة هنا شيحة لـ"الخليج 365"، أنها بالفعل انفصلت عن الفنان أحمد فلوكس وقالت: "محصلش نصيب وانفصلنا بكل هدوء واحترام وأحمد شخص مهذب ومحترم وطيب وراجل وخدوم ولكننا لم نتفق، فى النهاية كل شئ قصمة ونصيب".

يبدو أن علاقة الحب التى جمعت الثنائى الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحه لم تدم طويلاً، فرغم زواجهما نهاية العام الماضى وتحديداً فى شهر أكتوبر العام الماضى إلا أن الانفصال كان سريعا .

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الثنائى الذى تعارفا خلال كواليس مسلسل "نصيبى وقسمتك"، وهو العمل الذي شهد على قصة حبهما، انفصلا منذ فترة و قررا الطلاق لأسباب خاصة بهما، ورغم ذلك بينهما علاقة ودية حيث يكن كلاً منهما للآخر كل مشاعر الود والإحترام.