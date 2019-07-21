هنا شيحة تعلن انفصالها عن أحمد فلوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

حسمت الفنانة هنا شيحة الجدل حول انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس بعد أقل من عام على زواجهما.

وأكدت شيحة خبر انفصالهما، بعد قصة حب تحدث عنها الطرفان في وسائل الإعلام.

Advertisements

وقالت "هنا": إنها انفصلت في هدوء بسبب خلاف في وجهات النظر بينها وبين أحمد، إلا أن علاقتهما ستظل طيبة وسيبقى صديقًا مقربًا لها".

وأضافت أنها لم تجد من أحمد فلوكس سوى الاحترام الشديد والشهامة والرجولة، لذلك فهي تحافظ دائما على علاقتها به.

يذكر أن قصة حب أحمد فلوكس وهنا شيحة قد بدأت عندما التقى الاثنان بكواليس مسلسل نصيبي وقسمتك.