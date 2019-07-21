عمرو دياب يطرح "أول يوم في البعد" خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
ضمن خطته الترويجية لـ"أنا غير"، بدأ "الهضبة" عمرو دياب في الكشف عن أول أغاني ألبومه الجديد لعملاء إحدى شركات الاتصالات الشهيرة، وهي أغنية "بحبه"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.
وعلم "الخليج 365" أن الأغنية الثانية التي سيتم طرحها خلال أيام بنفس الطريقة، ستكون "أول يوم في البعد"، كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي.
أغنية "أول يوم في البعد" كشف "الهضبة" عن جزء منها في شهر إبريل الماضي، خلال حفل أحياه احتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم في الجامعة البريطانية بالشروق.
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