بصور على البحر .. مصطفى خاطر يهنئ خالد أنور بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرص الفنان مصطفى خاطر على تهنئة صديقه الفنان الشاب خالد أنور بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر خاطر مجموعة صور لهما أثناء قضاء الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، جمعتهم بعدد من الفنانين ومن بينهم علي ربيع وأحمد رزق، والشيف علاء الشربيني وعدد من أصدقائهم وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا خالد".

خالد أنور ممثل شاب من مواليد 21 يونيو 1995، شارك في عدد من الأعمال، وآخر أعماله رمضان الماضي مسلسل "طلقة حظ".