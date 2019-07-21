خاص| إياد نصار يستأنف "حودايت الشانزليزيه" غدًا.. وداليا مصطفى تعود خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستأنف فريق مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تصوير مشاهدهم في مدينة الإنتاج الإعلامي، بديكور شارع عماد الدين، غدًا الاثنين بعد إجازة قصيرة حصلوا عليها.

وقالت الكاتبة نهى سعيد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مشاهد الغد ستجمع بين الفنان إياد نصار،و الفنان خالد سليم، والفنانة فريدة سيف النصر، والفنانة عايدة رياض، مشيرة إلى أن الفنانة داليا مصطفى تستأنف تصوير مشاهدها بعد أسبوع تقريبًا في مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد إجازة حصلت عليها بسبب وفاة والدتها قبل أيام.

"حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، إخراج مرقس عادل، يشارك في بطولته مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، إنتاج تامر مرسي.