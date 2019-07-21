هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة وتنشر صورا من الحرم المكي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة صور لها من داخل الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمرة، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت هبة خلال الصور وهي تقف أمام الكعبة المشرفة، وعلقت: "الحمد لله".
وتتواجد هبة مجدي في المملكة العربية السعودية لعرض مسرحية "الملك لير"، ضمن فعاليات موسم جدة الثقافي، والتي عُرضت يوم 17 يوليو من الشهر الجاري وعلى مدار 3 أيام متتالية.
مسرحية "الملك لير" إخراج تامر كرم ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي وحمادة شوشة.
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