محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعلنت الفنانة هنا شيحة عن مشاركتها في الموسم الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، من خلال حكاية تحمل اسم "أتفضلوا في الصالون". ونشرت هنا شيحة صورة مكتوب عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم" نصيبي وقسمتك السيزون الثالث، الحكاية بعنوان "أتفضلوا في الصالون"، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" يذكر أن حكايات الجزاء الثاني من "نصيبي وقسمتك"، ناقشت القضايا التي تخص المرأة، وقام ببطولة الحكايات عدد من النجمات من بينهن درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة تعلن عن انضمامها إلى الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.