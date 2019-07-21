محمد العدل مخرجًا لمسلسل "قلبي يحبك يا دنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الكاتب محمد حلمي هلال عن انضمام المخرج محمد العدل لفريق عمل مسلسل "قلبي يحبك يا دنيا" بطولته إلهام شاهين.

وأعلن هلال عن انتهائه من كتابة عدة حلقات من المسلسل، ويرصد تفاصيل حياة بطلات فيلمه "يا دنيا يا غرامي" بعد مرور 23 عامًا.

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وعبر صفحته بفيسبوك، كتب السيناريست محمد حلمي هلال: (عشرات من الرسائل والاستفسارات عن مشروع مسلسل " قلبي يحبك يا دنيا"، أطمئن جميع الأصدقاء والمهتمين ان العمل يجرى بصورة جديه ويومية في هذا المسلسل، وتم بالفعل إنجاز عدة حلقات، مع إحاطة المهتمين أولا بأول بكل ما يستجد من أخبار تتعلق بهذا العمل الضخم، ومنها انضمام المخرج الشاب محمد العدل (ماندو) إلى كتيبة عمل المسلسل.

والمسلسل ليس تحويلا لفيلم يا دنيا يا غرامي كما كتب البعض، بل هو دراما وحكي عن بطلات يا دنيا يا غرامي، بعد مرور 23 عاما على أحداث الفيلم".

فيلم "يا دنيا يا غرامي"، أنتجه الراحل رأفت الميهي عام 1995، وشارك في بطولته هشام سليم، وماجدة الخطيب، وأحمد سلامة، ومجدي فكري، ونال عدة جوائز، منها أفضل فيلم وأفضل ممثلة للفنانة ليلى علوي من مهرجان مونتريال السينمائي الدولي، ومنح مهرجان قرطاج السينمائي إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة.