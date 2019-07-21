محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
انضم الفنان أحمد عبد الله محمود إلى فريق عمل مسلسل "روحين في زكيبة" الذي يقوم ببطولته النجمان حمدي الميرغني و"أوس أوس".
قال عبد الله، في تصريحات لمصراوي "إنه تعاقد على المسلسل منذ أيام، وبدأ في تصوير مشاهده الأولى، السبت".
وأوضح أنه "يواصل التصوير اليوم الأحد، مع حمدي الميرغني وأوس أوس، بأحد الديكورات الخارجية".
وأضاف: "إنه يشارك في المسلسل بدور كوميدي لأول مرة، حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، والعرض في الموسم الشتوي طبقا للخطة الموضوعة".
المسلسل يشارك في بطولته انتصار، وبيومي فؤاد، ونهى عابدين وهايدي رفعت، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عبد الله محمود:" دوري كوميدي لأول مرة في "روحين في زكيبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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