تراند اليوم : الجمهور انسحب من القاعة.. فنانة شهيرة تقلب المسرحية لعمل إباحي...

أثارت فنانة تونسية معروفة، جدلا كبيرا بسبب عرض مسرحي تضمن “إيحاءات جنسية” كثيرة، دفعت الجمهور لمغادرة القاعة.

وقدمت الفنانة جميلة الشيحي مسرحية “ولد شكون” (ابن مَن) في مدينة صفاقس، التي تنتقد الوضع السياسي في البلاد، لكنها تتضمن الكثير من الإيحاءات الجنسية التي عرّضت الشيحي لانتقادات كثيرة.

اعتبر الباحث أحمد غيلوفي أن الشيحي باتت “خطرا” على الذوق العام في البلاد، مشيرا إلى أن الجمهور خرج من القاعة “رفضا للكلام البذيء والايحاءات الجنسية الفجة التي تضمنتها مسرحية كتبتها جميلة الشيحي”.

ودوّن ناشط يُدعى سفيان بن عبد المجيد: “الجمهور يغادر مسرح سيدي منصور احتجاجا على العرض المسرحي ولد شكون” لجميلة الشيحي (…) أغبى النساء هي تلك التي قرأت عن الحرية، فخلعت ملابسها!”.

وردت الشيحي على هذه الانتقادات بقولها “المسرح مختلف كثيرا عن التلفزيون، فهو يكشف المستور (بخلاف التلفزيون) ومن الطبيعي ألا ينال العرض إعجاب الجميع”، مشيرة إلى أن المسرحية تجمع بين الجرأة والفكاهة في انتقاد الوضع القائم في البلاد.

وهذه ليس المرة الأولى التي تثير فيها الشيحي الجدل بسبب استخدامها لعبارة جنسية، فالعام الماضي أثار مقطع للشيحي – في برنامج على قناة التاسعة الخاصة – تناولت فيه “الحياة الخاصة” لرئيس الجمهورية، موجة استنكار، اتهم خلالها سياسيون ونشطاء الفنانة والقناة بالإساءة لهيبة الدولة، قبل أن تسارع القناة التلفزيونية إلى حذف الفيديو الخاص بالبرنامج.