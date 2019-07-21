Vox Pop الشباب السعودي أي نوع من الأغنيات يستهويه في حفلات الصيف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 04:34 مساءً - الجمهور السعودي جمهور مميز واعٍ متابع، محب للفن ومتفاعل ويمتلك ذائقة فنية عالية. هذا ما دفع مختلف الفنانين ممن أقاموا حفلات في السعودية إلى اختيار أفضل ما لديهم من أغانٍ وعروض موسيقية ليقدموها لجمهور حقق أرقاماً قياسية في الحضور وبيع التذاكر، فشهدت حفلات الصيف في السعودية نجاحاً باهراً ووصلت إلى الترند..



«الخليج 365» قابلت الجمهور السعودي ورصدت آراءهم حول الحفلات وسألتهم عن أفضلها، وماذا يستهويهم من أغانٍ، فكانت إجاباتهم كالتالي:

1 استمتعنا جداً بالأجواء

حفلة تامر حسني من الحفلات التي لاقت حضوراً جماهيرياً كبيراً من فئة الشباب في السعودية، حدثنا عنها مصطفى الشيخ، قائلاً: «أجواء الحفلات في السعودية مميزة، فالجمهور السعودي جمهور متفاعل ومتابع لكل أعمال الفنانين المميزين ومنهم تامر حسني، ولقد حضرت حفله في جدة أنا وأصدقائي، واستمتعنا جداً بالأجواء التي لم نشهدها في أي من حفلاته في دول أخرى، فالجماهير السعودية مميزة برأيي».

2 تنوع الفنانين

عمرو دياب من حفله في جد

الأغاني العربية هي التي تفضلها رشا يغمور والتي حضرت عدداً من حفلات السعودية وقالت: «ما يميز الحفلات هنا في السعودية هي الجماهير التي تحضر الحفل بروح تفاعلية وحماسية مميزة، والأهم أن تنوع الفنانين واختيارهم للأغاني، ناسب معظم أذواق الجمهور السعودي وأنا منهم، ولقد حضرت حفلة عمرو دياب وحفلة تامر حسني وكانتا حفلتين رائعتين».

3 الحفلات لبت كل الأذواق

محمد حماقي في حفله في السعودية

حفل محمد حماقي هو الحفل الذي حرص محمد حداد على حضوره، قائلاً: «في كل مرة أنوي حضور حفلة ما، إلا أنني لا أوفق بشراء التذاكر، وذلك لأنها تُباع برقم قياسي، لكني نجحت بشراء بطاقة لحفلة الفنان محمد حماقي وكانت حفلة مميزة، وما لفتني هو التنظيم وسهولة الدخول والخروج. وبالفعل كانت حفلة تضاهي الحفلات الغنائية في الدول العربية».

4 سأكرر التجربة دوماً

حفلة يارا هي الحفلة التي كانت تنتظرها صفاء علي فحدثتنا عنها، موضحةً: «أحب الأغاني العربية الرومانسية وهذا اللون الغنائي الذي تبدع فيه الفنانة يارا. وأنا أستمع إلى أغانيها كثيراً، إلا أن حضوري لحفلتها جعلني أحب بعض الأغاني أكثر من غيرها، وذلك بسبب أجواء الحفل الرائعة ومشاركتها الغناء وتلبيتها رغباتنا. فكان الحفل ممتعاً وسأكرر التجربة دوماً».

5 أجواء الحفلات مميزة

حفلة عمرو دياب هي الحفلة التي حرص علي النمكي على حضورها وقال: «أنا من محبي الأغاني الغربية بشكل عام، إلا أن حفلة عمرو دياب من الحفلات التي لا يمكن أن تفوت، وحضرتها بالفعل وكانت حفلة مميزة بكل معنى الكلمة، وأشكر هيئة الترفيه على مجهودها الذي لمسناه في الحفلات التي فاقت بكثير تلك التي تحضّر في دول أخرى من حيث التنظيم والمسرح والديكور وحتى الجمهور».

6 حدث عالمي رائع

سعاد عبدالباري من جهتها تفضّل الأغاني الغربية، وعن حفلات السعودية علّقت: «إلى الآن، لم أحضر أي حفل لأنني أنتظر حفل «MTV» الذي سيُقام في آخر موسم جدة، فهو حدث عالمي رائع، كما أنني أتمنى من هيئة الترفيه أن تقيم حفلات غنائية لفنانين أجانب أكثر مثل أديل وبيونسيه».

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7 فرقتي المفضلة في جدة

حفلة الفرقة العالمية Backstreet Boys وصفها خالد هاشم بـ«أنها حفلة من العمر»، مضيفاً: «أنا متابع جيد للأغاني الأجنبية، إلا أنني لم أكن أتخيل يوماً أن أحضر حفلة فرقتي المفضلة في جدة، فأنا أحب هذه الفرقة جداً، لذلك كنت أنتظر بفارغ الصبر إصدار التذاكر، وبالفعل حجزت تذكرتي وكانت حفلة رائعة».

8 تنوع الحفلات يجعلها تناسب كل الأعمار

«حفلات السعودية أجمل من أي حفلات في أي دول أخرى»، هذا رأي رهام خليل التي برّرت، قائلة: «أن تكون الحفلات في بلدي حيث أقيم وأستطيع حضورها من دون تكاليف سفر، وأن أحضرها مع أهلي وصديقاتي يجعلان الحفلات في السعودية أفضل من غيرها، كما أن تنوعها يجعلها تناسب كل الأعمار وكل الأذواق وهذا سبب آخر مهم لنجاحها».

9 محمد عبده «نمبر وان»

حفلات محمد عبده تميزت بحضور محبيه من مختلف الأعمار ومنهم علاء فخراني الذي حضر أكثر من حفلة وأشار إلى أن «أجواء حفلات محمد عبده أجواء مميزة، ونحن كجمهور سعودي نعتبر محمد عبده هو «النمبر وان»، ولذلك حضرت له أكثر من حفلة في السعودية، ولم أستغرب من الحضور الجماهيري الكبير في حفلاته، فنحن كنا نسافر إلى دول أخرى للاستمتاع بصوته، فكيف إذا أقام حفله عندنا».

10 لا يمكن أن أنسى حضوري لحفلة «سهم»

حفلة «سهم» من الحفلات التي حرصت فاطمة محمد على حضورها، وقالت: «أعشق الأغاني الخليجية، وحفلة سهم التي جمعت عدداً من الفنانين المميزين بأغانيهم الخليجية كانت حفلة جميلة جداً وأجواءها رائعة، ولا يمكن أن أنسى حضوري لها، لقد استمتعت كثيراً».

الجمهور السعودي «سمّيع»

رابح صقر من حفلة «ليلة سهم»

وبعد آراء الجماهير السعودية عن الحفلات الغنائية في الصيف، كان لا بد أن نستطلع رأي أحد المنظمين وأحد الإعلاميين:



الرئيس التنفيذي لشركة «بنش مارك» محمد زكي حسنين ومن خلال تنظيم عدد من أهم وأنجح الحفلات الغنائية في السعودية، حدثنا قائلاً: «أقمنا سلسلة من حفلات السعودية التي أطلقتها هيئة الترفيه وهي حفلات غنائية في مختلف مناطق المملكة ولقد لاقت حضوراً جماهيرياً كبيراً وحققت أرقاماً غير مسبوقة من حيث بيع التذاكر. فعلى سبيل المثال، بيعت تذاكر حفلة في القصيم وعددها 3600 بطاقة خلال 21 دقيقة فقط، وهنا أؤكد أن الجمهور السعودي متعطش، يمتلك ذائقة فنية جيدة لمسها كل الفنانين أثناء الحفلات الغنائية من خلال التفاعل سواء الجمهور الشاب أو جمهور العائلات، والأهم أن الجمهور السعودي جمهور واع وملتزم بالتعليمات التي نضعها ويحترمها».



أما الإعلامي عبدالله ينبعاوي ومن خلال حضوره معظم الحفلات الغنائية في جدة، فحدثنا عن الذائقة الفنية التي يمتلكها الجمهور السعودي، موضحاً: «من خلال حضوري للكثير من الحفلات الغنائية في المملكة كل يوم نكتشف جمهوراً عاشقاً للفن، وأصبح الفنان يضرب ألف حساب للجمهور في السعودية، فالجمهور السعودي «ذويق» للفن بشكل كبير، وكلنا شهدنا الإقبال الكبير على الحفلات الغنائية. والجمهور يبحث عن الحفلات الغنائية قبل الإعلان عنها من جانب المنظمين. وفي خلال دقائق، تنفذ جميع التذاكر المطروحة، وهذا يدل على أن الجمهور لدينا حسب وصف الفنانين «سمّيع»، كما كنا نشاهد التفاعل الكبير في الحفلات من الجنسين داخل القاعات والمسارح، مما أصبح يشكل تحدياً بين فئات الدرجات الموجودة بترديد الأغاني والوصلات الموسيقية مع الفنانين، فيطغى الحماس داخل المسرح. لدينا جمهور ذواق للفن والموسيقى إلى حد الجنون ويتفاعلون مع كل الأغاني والوصلات الموسيقية، وقبل وأثناء الحفلات بين المدن، يطلقون «الهاشتاغات» المعبرة عن قدوم الفنانين المفضلين لديهم».



وأضاف: «صارت هذه الحفلات تشكل حيزاً للأسر السعودية، وتحوّلاً جديداً في مفهوم وصناعة الترفيه».

استطلاع رأي:

أصالة من حفلة «ليلة سهم»

ضمن استطلاع رأي سريع أجرته «الخليج 365» على 200 عينة من مختلف الفئات العمرية حول:



هل لبت حفلات السعودية الصيفية أذواق الجماهير:



95 % من المشاركين أجابوا بـ نعم.



ما الأغاني التي يفضلها الجمهور السعودي:



• الأغاني العربية: 30 %



• الأغاني الخليجية: 40 %



• الأغاني الأجنبية: 25 %



كيف تقيّم مستوى حفلات السعودية:



98 % من المشاركين أجابوا بـ ممتاز.



TOP 10



حسب تطبيق SoundCloud، إليكم قائمة أكثر 10 أغنيات تحميل واستماع في السعودية:



أغنية سر الحياة ـ الفنانة: أصيل هميم.



أغنية الوتر الحساس ـ الفنانة: شيرين عبد الوهاب.



أغنية ما مل قلبك ـ الفنانة: إيمان الشميطي.



أغنية المفروض ـ الفنانة: أصيل هميم.



أغنية ترا حقي ـ الفنانة: داليا.



أغنية مشتاق موت ـ الفنان: حسين الغزال.



أغنية يا بتفكر يا بتحس - الفنانة: شيرين عبد الوهاب.



أغنية ممنون ـ الفنانة: نوال الكويتية.



أغنية قصة حب ـ الفنان: رامي عياش.



أغنية شاريك ـ الفنان: رابح صقر.

