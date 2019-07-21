تركي آل الشيخ: “اذا كان في مصر بليغ حمدي.. في السعودية رابح صقر”.. والأخير يرد

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” أثنى فيها على المطرب السعودي الشهير رابح صقر. حيث كتب آل الشيخ: “أذا كان في مصر بليغ حمدي … في السعودية رابح صقر!” واتبعها بتغريدة أخرى قال فيها: “فنان … وبس … ولد الاحساء … من بلادي وأدعمه!”.
ومن جانبه رد الفنان رابح صقر على تغريدات تركي آل الشيخ بإيموجي أبدى فيها محبته وشكره لكلمات تركي آل الشيخ في حقه.
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