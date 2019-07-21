علق الفنان محمد عساف على إساءة الفنانة دنيا بطمة له بتصريحات جارحة عندما أشارت إلى أنها تشمئز عندما تسمع صوته، خلال لقائه في برنامج ” عرب وود ” بقوله: ” الله يسامحك ” .
وأكد عساف ، أنه إذا أساءت مرة ثانية وثالثة لن يقول لها سوى: ” الله يسامحك ” ، لأن الإنسان بطبيعة الحال يتعامل مع من حوله بخلقه.
وكانت دنيا بطمة فتحت النار على محمد عساف بسبب قوله في مؤتمر صحفي تابع لمهرجان موازين، بأنه يسامحها رغم أنه لا يعرف سبب خلافها معه، فهي تهاجمه منذ سنوات.
وجاء رد دنيا بطمة على محمد عساف بتصريحات أثارت الجدل، قالت من خلالها أنها تشمئز عند سماع صوته، وأن قصة خلافهما قديمة ولكن الصحفيين سألوه عنها لأن ليس لديه أي جديد فني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أول رد من محمد عساف على دنيا بطمة بعد وصفه بـ الإشمئزاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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