عمرو الشاذلي يكشف تفاصيل تعاونه مع كريم محسن

كشف الملحن عمرو الشاذلي عن تعاونه الفني خلال الفترة المقبلة مع الفنان كريم محسن بأغنية جديدة "تحمل اسم "تعيش وتسيب".
ومن المقرر طرح الأغنية ضمن ألبوم كريم محسن الجديد "قابل بقى"، خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات عمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذليوأحمد الشاذلي، توزيع محمد شفيق، هندسة صوتيه خالد رؤوف.
كما كشف أيضًا عن تعاونه مع العديد من الفنانين خلال الفترة القادمة ومنهم: " لؤي، موسى، محمد فضل شاكر".
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