الارشيف / فن ومشاهير

عمرو الشاذلي يكشف تفاصيل تعاونه مع كريم محسن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الملحن عمرو الشاذلي عن تعاونه الفني خلال الفترة المقبلة مع الفنان كريم محسن بأغنية جديدة "تحمل اسم "تعيش وتسيب".

ومن المقرر طرح الأغنية ضمن ألبوم كريم محسن الجديد "قابل بقى"، خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات عمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي

وأحمد الشاذلي، توزيع محمد شفيق، هندسة صوتيه خالد رؤوف.

كما كشف أيضًا عن تعاونه مع العديد من الفنانين خلال الفترة القادمة ومنهم: " لؤي، موسى، محمد فضل شاكر".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الشاذلي يكشف تفاصيل تعاونه مع كريم محسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا