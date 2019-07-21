محمد حلمي هلال يتحدث عن تفاصيل مسلسله الجديد "قلبي يحبك يادنيا"

أكد السيناريست الكبير محمد حلمي هلال على جدية العمل بمشروع مسلسله الجديد " قلبى يحبك يادنيا".
قائلًا :اطمئن جميع الأصدقاء والمهتمين أن العمل يجرى بصورة جدية ويومية فى هذا المسلسل، وتم بالفعل إنجاز عدة حلقات، مع إحاطة المهتمين أولا بأول بكلما يستجد من أخبار تتعلق بهذا العمل الضخم، ومنها :
- انضمام المخرج الشاب محمد العدل "ماندو"، الى كتيبة عمل المسلسل.
- المسلسل ليس تحويلا لفيلم يادنيا ياغرامى الى مسلسل كما كتب البعض أوفهم خطأ بل هو دراما وحكى عن بطلات يادنيا ياغرامى اليوم وبعد مرور 23 عاما على أحداث الفيلم.
جدير بالذكر أن فيلم "يادنيا يا غرامي" قصة وسيناريو وحوار"محمد حلمي هلال"، إخراج "مجدي أحمد علي"، والفيلم بطولة كل من "ليلى علوي، إلهام شاهين، هالة صدقي، هشام سليم، ماجدة الخطيب، حسين الإمام، وغيرهم من النجوم.
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