بعد انفصالهم.. تعرف على التفاصيل الكاملة لقصة حب أحمد فلوكس وهنا شيحة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبر انفصال الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة، وذلك بعد أقل من مرور عام على زواجهم.

ويشار إلى أن بداية قصة حب هؤلاء الثنائي بدأت من خلال مشاركتهم في تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه على شاشات التليفزيون.

ونفى "فلوكس" أخبار الارتباط بـ "هنا" قبل فترة من زواجهم وأعلن عن مقاضاة من ينشر تلك الأخبار، وأشعلت بعد ذلك "هنا" السوشيال ميديا عقب نشرها صورة

تجمعهما على انستجرام مع إيموشن لـ 3 قلوب، وفى نفس الوقت رد عليها "فلوكس" ونشر نفس الصورة مع نفس الإيموشن، دون توضيح طبيعة علاقتهما وأن هناك قصة حب.

وفاجأ الفنان أحمد فلوكس جمهوره بخبر زواجه من الفنانة هنا شيحة في حفل عائلي أقيم 21 أكتوبر الماضي.

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فيما حذف الفنان أحمد فلوكس جميع صور زوجته الفنانة هنا شيحة وألغى متابعتها، عبر حسابه على

موقع "إنستجرام"، وذلك في شهر مارس الماضي، وردت هنا عليه بإلغاء متابعته، وأبقت فقط على بعض الصور التي جمعتهما سويًا.

وعقب انتشار أخبار انفصالهم على السوشيال ميديا، خرج "فلوكس" عن صمته حول ما تردد عن هذا الخبر ولكن على طريقته الخاصة، حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام" ، صورة تجمعه بالفنانة هنا شيحة، وظهر الثنائى وهما يضحكان، وتمسك هنا بيد زوجها تأكيدًا على استمرار زواجهم، ليتفاجأ الجمهور بعد ذلك بتداول أخبار حول انفصالهم مجددًا.

ويذكر أن آخر أعمال جمعت الثنائي هنا شيحة وأحمد فلوكس مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي.