مصطفى خاطر يهنئ خالد أنور بعيد ميلاده

نشر الفنان مصطفى خاطر صور برفقة الفنان خالد أنور ليهنئه بعيد ميلاده وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام". علق قائلاً :"عيد ميلاد سعيد"، حيث ظهر معه علي ربيع وأحمد رزق ومجموعة من الأصدقاء. حيث ظهر معه علي ربيع وأحمد رزق ومجموعة من الأصدقاء. جدير بالذكر أن اخر أعمال مصطفى خاطر مسلسل طلقة حظ الذي تم عرضه في رمضان الماضي،والذي شارك في بطولته خالد أنور،أيتن عامر ،هبة مجدي، أحمد ماهر والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل و إخراج أحمد خالد أمين . خاطر مسلسل طلقة حظ الذي تم عرضه في رمضان الماضي،والذي شارك في بطولته خالد أنور،أيتن عامر ،هبة مجدي، أحمد ماهر والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل و إخراج أحمد خالد أمين . Advertisements

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