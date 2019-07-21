بعد مقارنة الشيخ بين ملك الموسيقي ورابح صقر ننشر أبرز أعمال بليغ حمدي

تسببت تغريدة لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في حالة من السجال، بين الأول ومواطنة مصرية، بعدما قال:" إذا كان في مصر بليغ حمدي.. في السعودية رابح صقر، ‏فنان وبس.. ولد الاحساء.. من بلادي وأدعمه".

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لترد عليه مواطنة مصرية، قائلة:" سؤال بس لحضرتك.. هل سمعت لحن "الحب كله، وفات الميعاد، وبعيد عنك حياتي عذاب، وحب ايه )، لكوكب الشرق أم كلثوم؟، أو سمعت " حاول تفتكرني، وموعود، وزي الهوا، ومداح القمر" للعندليب عبد الحليم حافظ؟، دي حاجات بسيطة من أعمال العبقري بليغ حمدى، أتمنى أنك تسمعهم ومؤكد هتغير رأيك".

وتنشر "بوابة الوفد"، جزء صغير من أعمال ملك الموسيقي بليغ حمدي، والذي قدم ألحانه لأشهر المطربين والمطربات بمصر والوطن العربي.

نبذة عن حياة بليغ حمدي:

ولد بليغ في حي شبرا بالقاهرة، في 7 أكتوبر ،1931 وكان والده يعمل أستاذاً للفيزياء في جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً)، أتقن العزف علي العود وهو في التاسعة من العمر.

في سن الثانية عشر حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك، التحق بمدرسه شبرا الثانوية، في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية.

التحق بليغ، بكلية الحقوق، وفي نفس الوقت التحق بشكل أكاديمي بمعهد فؤاد الأول للموسيقي (معهد الموسيقى العربية حالياً).

أبزر أعمال بليغ حمدي مع كوكب الشرق:

-ديسمبر 1960 أغنية حب ايه من كلمات عبد الوهاب محمد.

-ديسمبر1961 أغنية انساك من كلمات مأمون الشناوي.

- ديسمبر 1962 أغنية ظلمنا الحب من كلمات عبد الوهاب محمد.

-ديسمبر1963 أغنية كل ليلة وكل يوم من كلمات مأمون الشناوي

-ديسمبر1964 أغنية سيرة الحب كلمات مرسي جميل عزيز

-يوليو 1965 أغنية بعيد عنك من كلمات مأمون الشناوي.

-فبراير 1967 أغنية فات المعاد من كلمات مرسي جميل عزيز.

-يونيو 1967 أغنية انا فدائيون أو سقط القناع من كلمات عبد الفتاح مصطفي.

-1969 أغنية الف ليلة وليلة.

-يناير 1971 أغنية الحب كلو من كلمات أحمد شفيق كامل.

-فبراير1973 أغنية حكم علينا الهوي وكانت من كلمات عبد الوهاب محمد.

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أبرز أعمال بليغ حمدي مع العندليب الأسمر:

-1957 تخونوه كلمات إسماعيل الحبروك من (فيلم الوساده الخاليه).

-1957 خسارة كلمات مأمون الشناوي من (فيلم فتى أحلامى).

-1961 خايف مرة أحب كلمات مأمون الشناوي من (فيلم يوم من عمرى).

-أعز الناس كلمات مرسي جميل عزيز.

-سواح كلمات محمد حمزة.

-على حسب وداد قلبى كلمات صلاح أبو سالم.

-التوبة كلمات عبد الرحمن الأبنودي.

-جانا الهوي كلمات محمد حمزة.

-1967 عدي النهار أو (موال النهار) كلمات عبد الرحمن الأبنودي.

-1967 المسيح كلمات عبد الرحمن الأبنودي.

-1968 البندقيه اتكلمت (بلدى) كلمات محسن الخياط.

-1968 فدائى كلمات محمد حمزة.

-1969 الهوى هوايا أو (أحضان الحبايب) كلمات عبد الرحمن الأبنودى.. (فيلم أبى فوق الشجره).

-موعود كلمات محمد حمزة.

-1970 زى الهوا كلمات محمد حمزة.

-مداح القمر كلمات محمد حمزة.

-حاول تفتكرنى كلماتمحمد حمزة.

-1973 ماشى الطريق كلمات محمد حمزة (المسلسل

الاذاعى : أرجوك لا تفهمنى بسرعه).

-1973 بحلم بيوم كلمات محمد حمزة (المسلسل

الاذاعى : أرجوك لا تفهمنى بسرعه).

-1973 عاش اللى قال كلمات محمد حمزة.

-الماء والخضره كلمات مرسي جميل عزيز.

-قومى يا مصر كلمات عبد الرحيم منصور.

-مصر يا بلادى كلمات عبد الرحيم منصور.

-الفجر لاح كلمات مرسي جميل عزيز.

-أرضنا الخضرا كلمات محمد حمزة.

-الجزائر كلمات كمال منصور.

-يا ليالي محدش خالي كلمات محمد حمزه.

-1974 أى دمعه حزن لا كلمات محمد حمزة.

-حبيبتى.. من تكون ؟ كلمات خالد بن سعود.

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أبرز أعمال بليغ حمدي ووردة الجزائرية:

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-العيون السود كلمات : محمد حمزة.

-خليك هنا كلمات : محمد حمزة.

-حكايتى مع الزمان كلمات : محمد حمزة.

-دندنة كلمات :- عبد الوهاب محمد.

-بودعك كلمات: بليغ حمدى.

-لو سألوك كلمات :- عبدالرحيم منصور.

-اسمعونى كلمات :- سيد مرسي.

-اشتروني كلمات :- سيد مرسي.

-مالي وانا كلمات :- محمد حمزة.

-عايزة معجزه كلمات :- عبد الوهاب محمد.

-دار يا دار كلمات :- حسين السيد.

-وحشتوني كلمات :- سيد مرسي.

-حنين كلمات : عبد الوهاب محمد.

-ولاد الحلال كلمات: سيد مرسي.

-احضنوا الأيام كلمات: سيد مرسي.

-والله يا مصر زمان كلمات: سيد مرسي.

-بدوب في الهوا كلمات: حسين السيد.

-يا نخلتين في العلالى كلمات: صالح جودت من فيلم "ألمظ وعبده الحامولى" عام 1962.

-احبك فوق ما تتصور كلمات: على مهدى.

-من بين ألوف كلمات: منصور الشادى.

-ليالينا كلمات: سيد مرسي.

-ليل يا ليالى كلمات: محمد حمزة.

-على الربابة كلمات: عبد الرحيم منصور.

-عجبى على دنيا كلمات: بليغ حمدى.

-ومالو كلمات: محمد حمزة.

-مسا النور والهنا كلمات: عبد الوهاب محمد.

أبرز أعمال بليغ حمدي ونجاة:

-أنا بستناك.

-كل شيء راح.

-الطير المسافر.

-سلم على.

-ليله من الليالى.

-حلاوه الحب.

-نسى.

-سكة العاشقين.

-قصتنا.

-وحدية.

-سهران يا قمر.

-موش هاين اودعك.

-سمعته.

-في وسط الطريق.

-موكب حب.

-حبك الجبار.

أبرز أعمال بليغ حمدي مع محمد رشدي

-اغنية طاير يا هوي من كلمات محمد حمزة.

-علي الرملة من كلمات محمد حمزة.

-ما علي العاشق املاك/ الاسمراني من كلمات عبد الرحيم منصور.

-بياع القناديل من كلمات محمد حمزة.

-ميتا اشوفك كلمات محمد حمزة.

-عدوية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي.

-سالمه يا سلامه كلمات صلاح أبو سالم.

-يا عيني علي الولد كلمات محمد حمزة.

أبرز أعمال بليغ حمدي مع صباح:

-عاشقه وغلبانه.

-يانا يانا.

-زى العسل.

-جانى وطلب السماح.

-أمورتى الحلوه.

-كل حب وانت طيب.

-شمس الشموس يا صبوحه.