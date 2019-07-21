شاهد.. إطلالة ذهبية لنانسي عجرم في مهرجان جرش

أحيت أمس الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إحدى حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبى بمدينة جرش بالأردن.

وظهرت "عجرم" في الحفل وهي ترتدي فستان من اللون الذهبي اللامع بتفاصيل بسيطة.

وقدمت نانسى عجرم خلال حفلها الذى حضره آلاف الأشخاض، عدد كبير من أغانيها القديمة والجديدة، ومنها: "بدنا نولع الجو"، و"ياطبطب"، و"أنت إيه"، و"قول تانى كدة"،و"مستنياك"،

و"بتعلق فيك"، و"الحب زى الوتر"، و"ليا", وتراقص معها الجمهور الأردنى وظل يهتف طوال الحفل 3،2،1، نانسي يا حياتي.