شاهد.. محمد إمام يشوق جمهوره بأعمال جديدة

نشر الفنان محمد عادل إمام صورة جديدة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق "إمام" على الصورة قائلاً: "متحمس جدا أقولكم على المشاريع اللي جاية... إن شاء الله أعمال جامدة تليق بجمهور عظيم زيكم". أعمال جامدة تليق بجمهور عظيم زيكم". يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام مسلسل "هوجان" والذي تم عرضه ضمن السباق الرمضاني الماضي وشارك في بطولته مع كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، محمد أسامه، صلاح عبد الله والمسلسل تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل. مع كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، محمد أسامه، صلاح عبد الله والمسلسل تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

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