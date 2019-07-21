دراسات في الرسم والتصوير بقصر الشاطبي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسكندرية، حيث استضاف قصر ثقافة الشاطبي أولى محاضرات الدورة التدريبية المجانية "دراسات في الرسم والتصوير عبر العصور القديمة" التي تنظمها إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية.
وتناول د. محمد عبد السلام أستاذ تاريخ الفنون القديمة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية خلال المحاضرة، مباديء التصوير وأسس الرسم عبر العصور من خلال المدارس الفنية التي أثرت على المجتمع بشكل مباشر أو غيرمباشر، كما تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم العزف على آله العود، وبمقر القصر أيضا أقام نادي أدب بيت ثقافة القباري أمسية شعرية لمناقشة أعمال الشاعر عبد المنعم كامل.
وإحتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو، أقام قصر ثقافة مصطفى كامل محاضرة لمناقشة كتاب " ثورة 23 يوليو " تأليف د. فطين أحمد فريد، تحدث خلالها حسين شحاته عن بداية الثورة التينظمها الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب وتمكنت من إلغاء النظام الملكي وتأسيس جمهورية مصر العربية وتأميم قناة السويس، وضمن ليالي دمنهور الثقافية والفنية شاركت فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية في الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة البحيرة بمسرح مكتبة مصر العامة، حيث قدمت الفرقة تابلوهات متنوعة بقيادة الفنان ياسر عثمان منها "الاسكندراني، الفلاحي، البمبوطية ، الزار وبنات الأنفوشي".
وأقامت مكتبة النزهة ورشة تصميم لوحات تعبر عن الصيف باستخدام خامات البيئة المختلفة وذلك بدار جمعية كاريتاس مصر بالحضرة، إلى جانب ورشة بمقر المكتبة لتعليم الرسم و التلوين ضمن النشاط اليومي لمرسم الطفل.
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