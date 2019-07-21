اللي يجاور السعيد.. صابر كمال يكشف تعاونه مع تامر حسني

كشف الشاعر الغنائي صابر كمال عن تعاونه مع الفنان تامر حسني، بأغنية جديدة تحمل اسم "اللي يجاور السعيد"، ومن المقرر طرحها ضمن الألبوم الجديد خلال الفترة المقبلة.
قائلًا: أيام متواصلة بلا نوم حتى انتهيت من كتابة الكلمات، وبعدما أرسلت الأغنية لتامر، رد بكلام جميل، إنساني كل التعب والإرهاق الذهني والبدني.
واستكمل: هتسمعوا أغنية مهمة وتجربةجديدة إن شاء الله اسمها "اللي يجاور السعيد"، وهي من ألحان: شريف بدر، توزيع توما.
وكان "صابر"، قد تعاون مؤخرا مع "حسني"، بأغنية "تمن اختيار" ضمن ألبوم عيش بشوقك، من ألحان شريف بدر توزيع ومكساج شريف مكاوي.
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