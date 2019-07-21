"مرة واحد صالح" يفوز بالمركز الأول في مسابقة Cairo show للنصوص المسرحية

أعلنت "Cairo show" اليوم نتائج أولى مسابقاتها لأفضل نص مسرحي، وهي المسابقة التي نفست على جوائزها عشرة نصوص وصلت إلي القائمة القصيرة من أصل 104 نصوص تقدمت للمسابقة.

وقد أنهت لجنة تحكيم المسابقة اعمالها بعد مناقشة مستفيضة حول النصوص المتنافسة أسفرت عن فوز النص المسرحي "مرة" واحد صالح للكاتب أكرم مصطفى بالجائزة الأولى وقيمتها 75 ألف جنيه، والنص المسرحي "ع الهوا" للكاتب أحمد الملواني بالجائزة الثانية وقيمتها 50 ألف جنيه، بينما فاز بالمركز الثالث مناصفة نصيّْ "بيت العز" للكاتب أسامة محمد و"أربعين على كام" للكاتب سامح عثمان وجائزته 40 ألف جنيه.

والمعروف أن لجنة التحكيم تشكلت من الناقدة الكبيرة عبلة الرويني والمخرج الكبير عصام السيد والكاتب والشاعر والسيناريست الكبير د. مدحت العدل والناقد والسيناريست د. حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون والصحفي والإعلامي

محمد هاني الشريك المؤسس في " Cairo show" والذي شارك كمقرر أيضا في أعمال لجنة القراءة لاختيار القائمة القصيرة والتي تشكلت من مبدعي "Cairo show" المخرجين تامر كرم ومحمد الصغير ومحمد الرخ والكاتبة والمخرجة مروة رضوان .

وقد أرفقت لجنة التحكيم مع النتيجة "وثيقة لجنة التحكيم للدورة الأولى "والتي جاء نصها:

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«تثمن لجنة التحكيم إقدام Cairo show على تنظيم مسابقة للنصوص المسرحية وتعتبر ذلك دورا مهما في واقع حركة مسرحية أحوج ما تكون إلي اكتشاف مواهب جديدة في الكتابة وتشجيع المؤلفين الشبان وإعطائهم حافزاً للإقبال علي التأليف للمسرح وتطوير أدواتهم بالممارسة والتقييم المستمر ،خاصة وأن اللجنة لمست وجود دوافع جادة في الاتجاه للكتابة

المسرحية أكدها عدد النصوص المتقدمة للمسابقة والذي تجاوز مائة نص وهو ما يعطي أملاً كبيراً .

وتؤكد اللجنة أنها في إطار تقييمها لنصوص القائمة القصيرة التي تنافست على الجوائز قد راعت الهدف الرئيسي للمسابقة وهو اكتشاف مواهب شابة ودعم مؤلفين جدد ، وهي وإن كانت قد وجدت نفسها أمام نصوص تنم عن مواهب مبشرة لا شك في ذلك إلا انها تحتاج إلي تطوير علي مستويات عدة بعضها يتعلق بأصالة الفكرة والبعض الآخر بالقدرة علي الجرأة الفنية والاشتباك أكثر مع الواقع دون الاستغراق في الحوارات الذهنية والرؤى الفلسفية .

وفي الوقت نفسه تنوه اللجنة إلى أن كل النصوص التي وصلت إلي القائمة القصيرة أمتلك مؤلفوها لغة حوار مسرحي جيدة ومتماسكة تبشر بإمكانية وصول مبدعيها الي مستوى أكثر نضجا وإبداعا وهو ما يشجع اللجنة على أن توصي Cairo show بتبني مشروع لتطوير النصوص يحتضن جميع المواهب المبشرة ممن تقدموا للمسابقة وغيرهم كخطوة مهمة سيكون لها نتائج ايجابية في ظهور جيل جديد واعد ومختلف من كتاب المسرح".