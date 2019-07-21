محمود تريزيجيه في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 03:51 مساءً - ذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن اقتراب اللاعب المصري ” محمود تريزيجيه ” إلى الإنضمام لنادي ” أستون فيلا ” الإنجليزي بداية من الموسم المقبل خلال الانتقالات الصيفية الحالية .
وقالت أن أستون فيلا سيقوم بدفع مبلغ قيمته 8.75 مليون جنيه إسترليني لنادي ” قاسم باشا التركي ” من أجل الحصول على خدمات تريزيجيه .
وذكرت شبكة ” سكاي ” في أنجلترا عن سفر تريزيجيه إلى إنجلترا من أجل الخضوع للكشف الطبي وإكمال انتقاله بشكل رسمى إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزى .
وسبق أن أرسل نادي أستون فيلا مديره الفني إلى مصر من أجل مشاهدة تريزيجيه وكان ذلك في مباراة المنتخب المصري أمام منتخب جنوب أفريقيا ببطولة أمم أفريقيا 2019 .
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