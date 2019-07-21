محمد الشرنوبي عن الهجوم عليه : ” سارة الطباخ سببت مشاكل بيني وبين أهلي ..كان بيني وبينها عيش وملح بس واضح إني كنت غلطان “

كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 03:51 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد الشرنوبي ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة تجمعه وخطيبته السابقة ومديرة أعماله ” سارة الطباخ ” .

وأرفق معها كلاما معربا به عن إستيائه من الهجوم الذي يتعرض له منذ فترة على حد قوله بشكل غير مبرر والحديث حول حياته الشخصية .

وإنها المرة الأولى التي يخرج بها عن صمته للحديث عن حياته الشخصية ليوضح عددا من النقاط حول علاقته بسارة الطباخ والخلافات الموجودة بينهما في الوقت الحالي .

وتحدث الشرنوبي عن بداية معرفته بسارة ونشأة علاقة صداقة وعمل بينهما فهي التي كانت تدير أعماله ومن أقنعته باحتراف الغناء على الرغم من رغبته بالتركيز في التمثيل في ذلك الوقت .

وإنها عرضت عليه عقد احتكار لمدة 10 سنوات ويحتوي على شرط جزائي بقيمة 60000 دولار ولا يحق له إمضاء أي عمل سواء غناء أو تمثيل .. وإنها أقنعته بالإمضاء على الرغم من قلقه من الشروط وطمانته بإنه يستطيع في أي وقت أن ينهي هذا العقد .

وتطورت العلاقة بينهما من صداقة لعلاقة حب تقدم على إثرها لخطبتها على الرغم من عدم رضا والده عن ذلك بسبب فارق السن بينهما الذي يبلغ 15 عاما ولكنه كان مصرا على الارتباط بها .

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وأشار إلى أن فيديو قراءة الفاتحة الذي انتشر على السوشيال ميديا يرجع إلى يوم 5 إبريل من عام 2018 .

وفوجئ بعد قراءة الفاتحة بتغير طريقة معاملتها معه تماما وحدوث مشاكل بشكل مستمر وإنها تسببت في مشاكل كثيرة بينه وبين أهله وأصحابه المقربين وتجنب البعض في الوسط الفني التعامل معه لمجرد إنها من تدير أعماله مما دفعه إلى فسخ الخطوبة في يوليو 2018 .

وبدأت سارة بعد ذلك في استخدام العقد ضده وأساليب للضغط عليه آخرها فيديو الخطوبة الذي انتشر وهم منفصلين بالأصل .. بالإضافة إلى خلق مشاكل بينه وبين الصحفيين وتوقف أعماله ووجود عددا من الحملات الغير منطقية للتجريح بشخصه ولعائلته وإنها لم تراعي ما كان بينهما .