نهاية مأساوية للطفل الهندي الشهير شيفليك سينج

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قالت الشرطة إن الطفل شيفليك سينغ (14 عامًا) الذي ظهر في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية، قد لقي مصرعه، وأصيب والداه وشخص آخر بجروح بعد تصادم سيارتهما مع شاحنة في ضواحي رايبور يوم الخميس 18 يوليو.

وقع الحادث في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر في منطقة دارسيوا ، حسبما صرح مصدر شرطي بحسب تقرير لوكالة الأنباء الهندية.

وبحسب تقرير الشرطة توفي شيفليك على الفور، أصيبت والدته لخنا والده شيفيندرا سينغ وهوفي حالة حرجة وشخص آخر عُرف باسم نافين سينغ.

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الضحايا كانوا في طريقهم إلى رايبور قادمين من بيلاسبور عندما اصطدمت سيارتهم بالجانب الخلفي من شاحنة قادمة.

وأشار المصدر لجهود تبذل لتعقب سائق الشاحنة الذي فر من المكان تاركا خلفه سيارته، وقال ديريندرا كومار شارما ، صديق العائلة ، كان الطفل والممثل شيفليك قادمًا إلى رايبور لإجراء مقابلات إعلامية.

شيفليك، من مواليد منطقة جانجير تشامبا في تشهاتيسجاره ، وكان والديه يعيشان في مومباي على مدى السنوات العشر الماضية. وقال شارما إنه عمل في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل “سانكاتموشان هانومان” و “ساسورال سيمار كا”. كما ظهر في برامج الواقع التلفزيوني.