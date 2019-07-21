ماندانا كريمي في صورة ساحرة بالأبيض والأسود على الانستجرام

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بدت ممثلة بوليوود من أصل إيراني ماندانا كريمي، صاحبة التصفيات النهائية في البرنامج الشهير “بيج بوس 9”، بجسد متناسق في صورة لها نشرتها بالأبيض والأسود وهي ترتدي بكيني أبرز مفاتنها.

الفنانة، التي تشتهر بنشر الصور الجريئة لنفسها على وسائل التواصل الاجتماعي ، أثبتت مرة أخرى أنها تتمتع بجسم مثالي، أضف الى ذلك الإطلالة الساحرة، حيث يمكن رؤيتها وهي ترتدي حمالة صدر بيكيني أبيض.

مؤحراً، شاركت ماندانا Mandana صورتها الساخنة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram. وعلقت عليها، بكتابة بعض أبيات من قصيدة للشاعر الإيراني فروغ فرشد.

في وقت سابق ، كانت ماندانا قد نشرت مقطع فيديو خاص بها في بيكيني خلال فترة شهر “رمضان”، وهو الأمر الذي جعلها هدف لحملة انتقادات شنت ضدها على السوشيال ميديا.

كان الجمهور قد تعرف إلى ماندانا خلال مشاركتها في نهائي أحد البرامج المثيرة للجدل في التلفزيون ، Big Boss 9. ، ثم ظهرت بعد ذلك في السينما من خلال عدد من الأفلام.

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تزوجت ماندانا من رجل الأعمال الهندي جوراف جوبتا في عام 2017 ، إلا أنهما انفصلا في العام نفسه. على جبهة العمل ، ستظهر ملكة الجمال الإيرانية في الفيلم القادم “كوكاكولا” إلى جانب ساني ليون.

في سياق آخر، كانت كريمي منذ أن ظهرت في بوليوود وهي مثار جدل كبير، مصادر صحفية ذكرت أنّها أقامت قضية ضد زوجها الذي أجبرها على اعتناق الهندوسية.

ماندانا كانت قد رفعت دعوى طلاق من زوجها رجل الأعمال جوراف جوبتا التي تزوجته في مطلع 2017، على خلفية معاناتها الشديدة باعتبارها ضحية للعنف المنزلي وتعديه عليها بالضرب .

وذكرت عريضة الطلاق أنّ جوراف أجبرها على التحول عن الإسلام إلى اعتناق الديانة الهندوسية قبل زفافها. وطلب منها أيضاً أن تتخلى عن التمثيل للمحافظة على الوضع العائلي في المجتمع.

وأضافت التقارير عن ماندانا قولها : “لقد طردني زوجي من البيت قبل سبعة أسابيع، وقمت بمحاولات عديدة يائسة من أجل التوافق معه ومع أهله، لكنهم أغلقوا جميع الأبواب في وجهي.”

يذكر أنّ كريمي هي من أصل أيراني لكن والدتها هندية، وكانت قد غادرت منذ سنوات وطنها الأم إيران، بعد أن جذبتها أضواء الشهرة، ولكنها سرعان ما فضلت الزواج والأسرة.