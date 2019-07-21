- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
احتفلت النجمة بريانكا شوبرا جوناس بعيد ميلادها السابع والثلاثين والذي يوافق 18 يوليو، ويبدو وكأنه كان احتفالًا رائعًا، أقيم في ميامي مع زوجها وعائلتها وعدد من الأصدقاء المقربين.
في وقت سابق من اليوم، شارك الزوج نيكس جوناس على حسابه الشحصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مقطع فيديو من لبريانكا في ثوب من الترتر الأحمر وهي ترقص وسط الأصدقاء، وبرفقة ابنة عمها الممثلة بارنيتي شوبرا.
هنأ نيك زوجته برسالة رائعة وعدد قليل من الصور الذي شاركها، في حين شاركت الأم مادو شوبرا صورة لبريانكا من طفولتها جنبا إلى جنب مع والدها.
ولدت بريانكا يوم 18 يوليو من عام 1982، وهي الفائزة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000، خلال مسيرتها الفنية الناجحة أصبحت بريانكا واحدة من فنانات بوليوود الأعلى أجراً، وواحدة من الشخصيات الأكثر شعبية في الهند، كما أنها حصلت على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الفيلم الوطني لأفضل ممثلة، وجائزة فيلم فير في خمس فئات.
وفي الوقت نفسه، نشاهد بريانكا في فيلمها المقبل “السماء الوردية” بطولة فرحان أختر وزايرا وسيم في حين تستعد بارنيتي لفيلمها المقبل مع سيدهارث مالهوترا، “جباري جودي”.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها الـ37 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.