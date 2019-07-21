صور.. بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها الـ37

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفلت النجمة بريانكا شوبرا جوناس بعيد ميلادها السابع والثلاثين والذي يوافق 18 يوليو، ويبدو وكأنه كان احتفالًا رائعًا، أقيم في ميامي مع زوجها وعائلتها وعدد من الأصدقاء المقربين.

في وقت سابق من اليوم، شارك الزوج نيكس جوناس على حسابه الشحصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مقطع فيديو من لبريانكا في ثوب من الترتر الأحمر وهي ترقص وسط الأصدقاء، وبرفقة ابنة عمها الممثلة بارنيتي شوبرا.

Advertisements

هنأ نيك زوجته برسالة رائعة وعدد قليل من الصور الذي شاركها، في حين شاركت الأم مادو شوبرا صورة لبريانكا من طفولتها جنبا إلى جنب مع والدها.

ولدت بريانكا يوم 18 يوليو من عام 1982، وهي الفائزة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000، خلال مسيرتها الفنية الناجحة أصبحت بريانكا واحدة من فنانات بوليوود الأعلى أجراً، وواحدة من الشخصيات الأكثر شعبية في الهند، كما أنها حصلت على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الفيلم الوطني لأفضل ممثلة، وجائزة فيلم فير في خمس فئات.

وفي الوقت نفسه، نشاهد بريانكا في فيلمها المقبل “السماء الوردية” بطولة فرحان أختر وزايرا وسيم في حين تستعد بارنيتي لفيلمها المقبل مع سيدهارث مالهوترا، “جباري جودي”.