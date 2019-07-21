تصرف غريب لداليا مبارك مع طفلتها الرضيعة يعرضها للانتقاد.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

واجهت الفنانة السعودية داليا مبارك حملة هجوم قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور ومقاطع فيديو لمولودتها الأولى والوحيدة «لي لي» داخل نادي صحي.

داليا لم تجد حرجاً في التعامل مع مولودتها ذات الـ9 أشهر كفتاة، وادخلتها عالم العناية بالبشرة مبكراً، حيث بدت «لي لي» في الصور ومقاطع الفيديو، ترتدي «روب»، ومستسلمة لإحدى العاملات التي كانت تضع لها الكريم على وجهها، وفي لقطة أخرى، ظهرت إحداهن تهتم بتدليك كفها الصغير.

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كثيرون من النشطاء هاجموا الفنانة الشابة على اقحام مولودتها هذا العالم، مشددين على أنها مازالت رضيعة وبشرتها لا تحتاج لمثل هذه التقنيات للعناية بها.

يُذكر أن داليا مبارك متزوجة من رجل الأعمال الأمريكي «الهيم» الذي احتفلت بزفافها عليه فبراير 2018، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى 17 نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى، طرحت داليا مبارك أغنية جديدة بعنوان «درب المضيع» كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع ميثم علاء الدين، ناي وسام خصاف.