إيرادات مرتفعة لفيلم Lion King بنسخته الحية

متابعة بتجـــــــــــرد: حقّق فيلم Lion King المأخوذ عن النسخة الكرتونية إيرادات مرتفعة جدًا في صالات السينما وصلت إلى 270 مليون دولار أمريكي بعد طرحه الجمعة الماضي في السينما الأمريكية والعالمية.

وحصد lion king في الافتتاحية 78 مليون دولار أمريكي، وسط توقعات من نقاد السينما العالمية أنه سيقترب من ٥٠٠ مليون دولار أمريكي في أسابيع قليلة.

وفيلم lion king 2019 هو أول فيلم واقعي للنسخة الكرتونية التي قدمت عام ١٩٩٤ في السينما الأمريكية، وتم تقديمها أيضا باللهجة المصرية.

ويقوم بدور سامبا الممثل دونالد جلوفر، وأما نالا فتقدمها بيونسيه، أما سيبما فيقدمه الطفل JD McCrary، وسيث روجين يقوم بالأداء الصوتي لـ Pumbaa، وجون كاني يجسد دور Rafiki.