زيدان يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه بعد تتويج الجزائر بأمم أفريقيا

هنا الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني منتخب الجزائر لفوزه ببطولة كأس لأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر مؤخرا.

وعلى حسابه الرسمي بموقع "أنستقرام" للصور، نشر المدرب الجزائري الأصل صورة من احتفالات لاعبي الجزائر بالحصول على كأس الأمم الأفريقية.

وعلق زيدان على الصورة موجها حديثه لشقيقه فريد الذي وافته المنية قبل أيام، قائلا: "أخي الكبير فريد سيكون فخورا جدا بهذا التتويج.. إنه انتصار لكل الشعب الجزائري".

ويعد فريد الشقيق الأكبر لزيدان، وتوفي عن عمر يناهز الـ54 عاما بعد صراع مع المرض.

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وأضاف زيدان مستخدما الهتاف الشهير للجمهور الجزائري: "واحد اثنان ثلاثة تحيا الجزائر".

واختتم زيزو: "سوف أبقى أحيي نجمتك كل أيام حياتي".

وينتمي زيدان لأسرة جزائرية مكونة من والديه إسماعيل ومليكة اللذين ينتميان إلى منطقة القبائل في شمال الجزائر قبل هجرتهما إلى فرنسا.

ويحرص زيدان على مساندة منتخب الجزائر من وقت لآخر، وكان قد وجه رسالة لمنتخب الخضر تمنى خلالها التتويج بلقب "كان 2019" في مصر، وهو ما حدث.