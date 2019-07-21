شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال أحمد فلوكس وهنا شيحة قبل ثلاثة شهور..تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبدو أن علاقة الحب التى جمعت الثنائى الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحه لم تدم طويلاً، رغم إعلان زواجهما في شهر أكتوبر من العام الماضي، ونشرصور عقد القران بعد حفل عائلي بسيط ،إلا أنهما انفصلا بناءا على رغبة الثنائى حيث اتفقا على ذلك وأعلنت هنا شيحة انفصالها رسميا

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فالثنائى الذى تعارفا خلال كواليس مسلسل "نصيبى وقسمتك"، وهو العمل الذى شهد على قصة حبهما انفصلا قبل 3 شهور بعدما قررا الطلاق لأسباب خاصة بهما، ورغم ذلك مازالا الاثنين على اتصال، حيث يكن كلاً منهما للآخر كل مشاعر الود والإحترام لبعضهما مثلما علم ”الخليج 365”.