شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة بطلة الحدوتة الثانية لـ "نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار صناع مسلسل "نصيبى وقسمتك "، على الفنانة هنا شيحة لبطولة الحكاية الثانية من الجزء الثالث والتى تحمل اسم "اتفضلوا فى الصالون" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، أمام الفنان فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسي صالح، حيث ينطلق تصوير أول مشاهد العمل غداً الاثنين، للعرض فى شهر سبتمبر المقبل.





وتجسد هنا شيحة شخصية دارين وتعمل رسامة خلال الأحداث، وتتعرض لكثير من المواقف، ومن المقرر أن يتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثانى الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار أبطال جدد ومخرج لكل حكاية.

واعتمدت موضوعات الجزء الثانى من "نصيبى وقسمتك" على منافشة القضايا التى تخص المرأة قام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.