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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها الـ 37 فى البحر مع نيك جوناس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازالت النجمة بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها السابع والثلاثين، ولكن هذه المرة جاء الاحتفال في البحر بعدما ظهرت على متن يخت برفقة زوجها المغنى نيك جوناس أثناء احتفالهما بتلك المناسبة.
صور بريانكا شوبرا انفرد بها موقع الديلي ميل الذى أفرد تقرير مطولاً تحدث فيها عن الحيوية التي ظهرت عليها ملكة جمال الهند السابقة قبل دخولها عالم التمثيل مع حبيبها وزوجها حيث حرصت على الاستمتع طيلة الوقت فى البحر، كما ظهرت خلال صور أخرى تقود قارب صغير وحدها وهي ترتدي البيكيني.
بريانكا شوبرا وزوجها
بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا1
بريانكا شوبرا3
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