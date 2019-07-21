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شاهد بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها الـ 37 فى البحر مع نيك جوناس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازالت النجمة بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها السابع والثلاثين، ولكن هذه المرة جاء الاحتفال في البحر بعدما ظهرت على متن يخت برفقة زوجها المغنى نيك جوناس أثناء احتفالهما بتلك المناسبة.

صور بريانكا شوبرا انفرد بها موقع الديلي ميل الذى أفرد تقرير مطولاً تحدث فيها عن الحيوية التي ظهرت عليها ملكة جمال الهند السابقة قبل دخولها عالم التمثيل مع حبيبها وزوجها حيث حرصت على الاستمتع طيلة الوقت فى البحر، كما ظهرت خلال صور أخرى تقود قارب صغير وحدها وهي ترتدي البيكيني.

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بريانكا شوبرا وزوجها
بريانكا شوبرا وزوجها

 

بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا

 

بريانكا شوبرا1
بريانكا شوبرا1

 

بريانكا شوبرا3
بريانكا شوبرا3
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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