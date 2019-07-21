شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص على انغام “تعال يا ابن الحلال”!

كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 02:45 مساءً - تواصل الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، نشر فيديوهات جديدة تقدم فيها وصلات رقص شرقي بأسلوبها الخاص.

وفي جديدها نشرت فيفي عبده فيديو ظهرت فيه ترقص على الطريقة الخليجية على أنغام أغنية “تعال” العراقية، لعلي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله، وعلقت قائلة: “كل الحب لشعب العراق الحبيب”.

وكانت فيفي عبده شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “مملكة الغجر” بطولة حورية فرغلي، سامح الصريطي، أحمد كرارة، سناء شافع، حسام الجندي، حازم سمير، ميار الغيطي، تأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.