رغدة تكشف حقيقة مرضها

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كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 02:45 مساءً - بعد انتشار صورا للفنانة ” رغدة ” وتداولها على مواقع التواصل الإجتماعي بصحبة الفنان ” عصام كاريكا ” والتي ظهرت بها ويبدو علي وجهها ملامح التعب والإرهاق .
مما أثار الجدل وتداول الأقاويل حول تدهور حالتها الصحية وإنها تعاني من مشاكل صحية .
لتخرج رغدة عن صمتها في تصريح لمجلة ” لها ” حيث نفت كل ما يتردد بشأن تعرضها لوعكة صحية شديدة وأن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح .
حيث قالت رغدة : ” لا أعاني من أي مشاكل صحية وما يتردد حول تدهور حالتي الصحية غير صحيح ومجرد شائعات ” .
وتابعت حديثها بشأن الصور المتداولة قائلة : ” الصور ليست حديثة ولا أعلم سر تداولها في الوقت الحالي وأنا بخير وأريد أن أوجه الشكر لكل من شعر بالقلق عليَ ” .
وأكدت رغدة أنها تلقت عددا من العروض الفنية في الفترة الأخيرة ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها حتى الآن موضحة أن لديها الرغبة في العودة للتمثيل في أقرب وقت .
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