نبأ وفاة أردوغان يهز تركيا ومواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 02:45 مساءً - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول وفاة الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” إثر نوبة قلبية مفاجئة .
ولكن خبر وفاة رجب طيب أردوغان لا يزال نبأ غير مؤكد فإلى الآن لم يصدر أي تعليق تركي حول الموضوع بشكل رسمي .
ونسب هذا الخبر إلى موقع ” بي بي سي ” الإخباري الذي تداوله الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على نطاق واسع دون تأكيده ليثير حالة من الجدل .
وقال مراسل ” الجزيرة ” فى تركيا إنه لم يتسن التأكد من صحة نبأ وفاة أردوغان وسط تكتم شديد من قبل القصر الجمهوري .
ووفقا لموقع ” آراب تركي ” نقلا عن مصدر رئاسي في تركيا قال أن الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام صباح اليوم الأحد عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة .. ولا تعدو إلا أن تكون مجرد شائعة مختلفة ” .
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