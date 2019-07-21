هازال كايا في إطلالة جديدة بشهرها الخامس من الحمل

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كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 02:45 مساءً - ظهرت الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بشخصيتي ” نهال ” و ” فريحة ” في صورة جديدة مع إحدى صديقاتها والتي بدت بها وعلامات الحمل واضحة عليها بعد أن دخلت في شهرها الخامس من الحمل .
ظهرت هازال في الصورة وبطنها منتفخة وتضع صديقتها يدها على بطنها وعلى وجه هازال ابتسامة قوية تعكس سعادتها وحماسها بتجربة الحمل التي تعيشها لأول مرة .
يذكر أن هازال كايا احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج التركي ” علي التاي “في حفل ضخم في شهر فبراير الماضي بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات .. وحضر حفل الزفاف نخبة من نجوم الدراما التركية .
وكانوا قد قاموا بإعلان خطبتهما في بداية العام الجاري .
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