ليفربول يحضر أعلى راتب في «البريميرليج» لمحمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتعديل عقد لاعبه النجم المصري محمد صلاح، للاستمرار بمعقل ليفربول “أنفيلد” حتى عام 2024، على أن ينال أعلى راتب في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن إدارة ليفربول تخطط لتمديد عقد صلاح لموسم جديد، ليحصل من خلاله على راتب أسبوعي يصل إلى 430 ألف جنيه إسترليني، ليصل إلى 22.4 مليون إسترليني سنويا.

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الصحيفة أضافت أن “الريدز” يرغب في إغلاق الباب بوجه إغراءات عمالقة أندية أوروبا، مثل ريال مدريد الإسباني الذي أبدى رغبة في ضم اللاعب المصري، فضلا عن نادي يوفنتوس الإيطالي.

صلاح لاعب منتخب مصر كان قد وقع عقدا جديدا مع ليفربول الصيف الماضي، يضمن استمراره مع الفريق حتى عام 2023.

يذكر أن صلاح نجح مع “الريدز” في حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي على حساب توتنهام الموسم الماضي، إلا أنه لم يتمكن من التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، حيث خرج منتخب مصر من الدور الـ 16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا.