إسماعيل الليثي يشعل حفل وايت بيتش.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حفل فى شاطىء “وايت بيتش بمارينا 5 ” بحضور نخبة كبيرة من رواد الشاطئ.

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وقدم الليثي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه، ومنها: “لما البنت الحلوة تعدي، و زين، و يا ساتر”، وغيرها من الأغاني.

وأشعل الفنان المصري الحفل بأغنية “يا عمنا “من مسلسل النجم محمد رمضان، وقام بتنظيم الحفل كلا من إيهاب وهانى إلياس.