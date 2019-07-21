إسماعيل الليثي يشعل حفل وايت بيتش.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أحيا المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حفل فى شاطىء “وايت بيتش بمارينا 5 ” بحضور نخبة كبيرة من رواد الشاطئ.
وقدم الليثي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه، ومنها: “لما البنت الحلوة تعدي، و زين، و يا ساتر”، وغيرها من الأغاني.
وأشعل الفنان المصري الحفل بأغنية “يا عمنا “من مسلسل النجم محمد رمضان، وقام بتنظيم الحفل كلا من إيهاب وهانى إلياس.
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