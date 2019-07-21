الصور الكاملة لحفل عقد قران ابنة الفنان طارق فؤاد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل الفنان طارق فؤاد بعقد قران ابنته “راندا” إلى أحمد سيد السبكى، وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور وتهنئة العروسين.

وكان من أبرز الحضور المنتج أحمد السبكي، والمخرج كريم السبكي، والمخرج أشرف فايق، والفنانة نهال عنبر، والفنانة والإعلامية منى عبد الغني، والفنان سامح الصريطي، وشريف فشور.

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يشار إلى أن الفنان طارق فؤاد قدم العديد من الأغنيات في الثمانينيات والتسعينيات، وشارك بالغناء لشارات بعض المسلسلات ومنها “هارون الرشيدي، وسور مجرى العيون، وغاضبون وغاضبات، وتلال الغضب”، وغيرها.

والفنان طارق فؤاد كان قد اختفى عن الأنظار لفترة ولكنه عاد للظهور عام 2017، وشرح الفنان أنه كان يعاني من التهاب شديد في الأحبال الصوتية وربو على الصدر.

كما أكد الفنان أنه وصل إلى مرحلة جعلته غير قادر على نفقة علاجه، وتدخلت النقابة لحل هذه المسألة والاهتمام به.