أحمد فهمي يجهز منزل الزوجية قبل زفافه من هنا الزاهد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يجهز الفنان المصري أحمد فهمي لمنزل الزوجية مع اقتراب حفل زفافه من الفنانة هنا الزاهد.

الإعلامي المصري رامي رضوان نشر صور له مع الفنان أحمد فهمي، من منزل الأخير، عبر حسابه على موقع «انستجرام»، وكتب: «من جوه عيش الزوجية اللي حاله اتشقلب ومن فوق السقالة واحنا بنبيض وداخل اكوام الرمل والتكسير».

أحمد فهمي ظهر في الصور وهو يجهز لمنزله، حيث سيكون ضيفا على برنامج رامي رضوان ليتحدث عن زواجه.

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الصور حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي تمنى السعادة للفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد.

وكانت هنا الزاهد قد كشفت عن استعدادها لحفل زفافها، حيث قالت إنهما يبحثان حاليا عن مكان مناسب لإقامة حفل الزفاف، مؤكدة أنها لا ترغب في إقامة حفل زفاف خارج عن المألوف، كما فعل بعض النجوم في الفترة الماضية.

وأكدت هنا الزاهد أنها لا تريد أي زفاف خارح عن المألوف كما فعل البعض في الفترة الأخيرة، ولكنها تريد زفاف تقليدي.

وبدأت الفنانة الشابة في تصميم فستان الزفاف، والذي سيحضره عدد من النجوم والأصدقاء.

وكان أحمد فهمي قد أعلن انفصاله عن زوجته منة حسين فهمي منذ فترة دون أن يعلن أسباب الانفصال.