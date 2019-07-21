وفاة جد الفنان أحمد مالك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري أحمد مالك، عن وفاة جده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ٢١يوليو.

ونشر أحمد مالك صورة لجده معلقة داخل منزله وعلق عليها قائلا: “إلى اللقاء لروحك المسالمة الجميلة، هدوئك واحترامك علمنا كتير وأتمنى أقدر أكون مشرف لك. افتكروا جدي في صلاتكم ودعائكم لو تقدروا :). شكرا لك”.

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وتلقى أحمد مالك، العديد من رسائل المواساة من قبل نجوم الفن على رحيل جده.

يذكر أن أخر أعمال أحمد ملك، كان مسلسل” زي الشمس”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وهو من بطولة دينا الشربيني،وريهام عبدالغفور،وأحمد السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وغيرهم من النجوم.

وفي السينما كان فيلم «الضيف»، بطولة الفنان خالد الصاوي، وأحمد مالك، وجميلة عوض، وشيرين رضا، ومحمد ممدوح، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.