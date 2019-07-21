“روتانا” تطرح أغنية “تكفين” للفنان رابح صقر

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، أغنية جديدة للفنان رابح صقر بعنوان “تكفين”.
أغنية “تكفين” من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، توزيع رأفت، مكس وماستر جاسم محمد، وحققت الأغنية أكثر من مئة ألف مشاهدة خلال ساعات من طرحها.
تقول كلمات الأغنية: “تكفين زيديني معك عشق وهيام.. دامي أعيشك عمر وأجمل مرحلة.. خليني أوصل بك نهايات الغرام.. وأوصل لعشق فيك ما أحدٍ يوصله”.
جدير بالذكر أن شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، طرحت بالأسواق خلال الفترة الماضية، ميني ألبوم للفنان رابح صقر، بعنوان “رابح صقر 2019″، ويتضمن ثمان أغنيات هي “منهو غيرك، وفرصة عمر، وقلته، وهقوتك فيني، وكافي كبر، والصمت، وعجزت، وعلى كيفك”.
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